Путин предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска

Президент России Владимир Путин поставил задачу продлить автотрассу М-12 Москва-Казань после Екатеринбурга до Тюмени и Челябинска. Строительство планируют завершить к 2024 году.

“Сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу - дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. Это еще примерно 600 километров дороги... Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска”, - передает слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина издание “РИА Новости”.