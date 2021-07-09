09.07.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области поздравляет почтовиков
09.07.2021
Путин предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска
09.07.2021
В Челябинске на проспекте Победы продлили ограничение движения
09.07.2021
МегаФон показал лучшие результаты в России по качеству мобильного интернета
09.07.2021
В Челябинске иномарка сбила парня на самокате. Пострадавший в коме
09.07.2021
В Челябинской области осужденные попробовали себя в роли мультипликаторов
Путин предложил продлить трассу М-12 до Тюмени и Челябинска
07.07.2021
В Челябинске улицу Дарвина в новом году ждет капитальный ремонт
07.07.2021
В Челябинске возле пляжа на Шершнях установили долгожданные светофоры
07.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
30.06.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021