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Работающие южноуральцы старше 65 лет смогут вновь продлить больничный для самоизоляции

Общество
Сегодня, 09:50
Автор: 
Олеся Денисова

Жители Челябинской области старшего возраста, не перешедшие на удалённую работу из-за коронавируса и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные для самоизоляции до 29 июля 2020 года.

Напомним, согласно постановлению Правительства РФ, граждане старшего возраста смогут оформлять электронные больничные на срок действия режима самоизоляции в регионе. Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в области до 29 июля.

Согласно пункта 16 постановления №146-рп правительства области, южноуральцам 65 лет и старше на этот период предписано по-прежнему «соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового пребывания, учреждений (организаций» социально-бытовой сферы, торговых и культурно-развлекательных объектов, пользование общественным транспортом».

Таким образом, работающие южноуральцы старшего возраста смогут продлить электронные больничные до 29 июля.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Работникам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 тысяч 961,65 рубля в месяц.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.

Справка.

Изначально возможность для получения листка нетрудоспособности была предоставлена для всех работающих россиян 65 лет и старше на период нерабочих дней (с 6 по 30 апреля, далее до 11 мая), а затем Указом президента руководители субъектов РФ были наделены правом по продлению режима самоизоляции в своих регионах для граждан в возрасте 65 лет и старше.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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