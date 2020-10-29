Скорые стали быстрее доставлять южноуральцев на КТ

В Челябинской области сократилось время ожидания скорой помощи для доставки пациентов на компьютерную томографию.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 28 октября.

«В два раза сокращено время ожидания скорой медицинской помощи при доставке пациентов в приемно-сортировочное отделение для проведения КТ, - рассказала Ирина Гехт. - Теперь среднее время составляет 1 час 26 минут. Минимальное время ожидания – 10 минут».

Первый заместитель министра здравоохранения Виктория Сахарова добавила, максимальное время ожидания скорой медицинской помощи для проведения КТ в регионе снизилось, благодаря также и привлечению дополнительных сил (студентов-медиков и ординаторов). «Раньше мы фиксировали, когда скорая медицинская помощь стояла максимально по семь часов, по пять-семь часов у приёмно-сортировочных отделений. Сегодня, благодаря, в том числе, и привлечению средств, самое максимальное время нахождения скорой медицинской помощи на приёмно-сортировочном пункте мы фиксируем три часа», - отметила Виктория Сахарова. По ее словам, среднее время сохраняется в районе часа, минимальное - 10 минут.

Напомним, на приемно-сортировочных пунктах установлено видеонаблюдение и время ожидания четко фиксируется.