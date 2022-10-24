Священник благословил мобилизованных жителей Металлургического района Челябинска

Священник храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Челябинске благословил жителей Металлургического района, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Как сообщается на странице Челябинской митрополии, 23 октября клирик храма святого великомученика Георгия Победоносца иерей Валерий Кузьмин побывал на встрече с мобилизованными жителями Металлургического района.

В досуговом центре «Импульс» собрались родственники мобилизованных, ветераны Афганистана и других горячих точек. Звучали песни, зал хором исполнял «Катюшу».

Священник Валерий Кузьмин пожелал мобилизованным Божией помощи в предстоящем ответственном деле. «Берегите друг друга, помогайте друг другу, - напутствовал мобилизованных отец Валерий. - Мы же, Русская Православная Церковь, будем молиться за всех, вне зависимости от вероисповедания».

В Аргаяшском районе мобилизованных напутствовал Имам хатиб Аргаяшской мечети Хасан Баимов.

Практически в каждом муниципалитете на мероприятии по отправке мобилизованных и военнослужащих присутствует священник.

В центре дополнительной подготовки для мобилизованных, организованном территории Чебаркульской дивизии есть полевые церковь и мечеть.

Каждую субботу после Литургии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска будет совершаться молебен о воинах и читаться акафист святому праведному воину Феодору Ушакову. А в строящемся храме Иоанна Воина будут ежедневно читать акафист об окончании войны.