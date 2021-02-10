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Текслер: Мы намерены активно двигаться к снятию оставшихся ограничений

В Челябинской области сохраняется устойчивый тренд на снижение динамики распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Губернатор Алексей Текслер поставил перед главами задачу – закрепить этот тренд, чтобы собзать условия для дальнейшего снятия действующих в регионе ковидных ограничений.

«В регионе достаточно стабильная ситуация по ковиду, есть устойчивый тренд на снижение динамики распространения инфекции», - констатировал Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов.

Сокращение числа выявляемых ежедневно случаев ковида, снижение госпитализаций позволило поэтапно возвращать к плановой деятельности медучреждения, ранее перепрофилированные под ковидные госпитальные базы. На пике заболеваемости в области было развернуто более восьми тысяч 700 коек, сейчас их количество сокращено до 3,5 тысячи. Планируется их число сократить до 2,5 тысячи.

В регионе продолжается практика еженедельной бесплатной диагностики на ковид в торгово-развлекательных комплексах. В минувшие выходные более полутора тысяч южноуральцев сдали бесплатно тест на коронавирусную инфекцию ТРК, двумя неделями ранее – 1270 и 1772 человека. Перед главами поставлена задача максимально проинформировать граждан о такой возможности, так как это позволяет выявлять бессимптомных носителей и предупреждать дальнейшее распространение инфекции.

В области продолжается массовая вакцинация населения. В область уже поступило 67 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (плюс в сентябре была пилотная партия - 42 дозы). В ближайшее время ожидается еще 21 тысяча доз. Главам поручено постоянно уделять внимание этому вопросу: актуализировать списки, убедиться в готовности учреждений здравоохранения принять препарат на соответствующие условия хранения.

«Сейчас основная наша задача – закрепить этот тренд, в первую очередь благодаря вакцинации, и двигаться к снятию оставшихся ограничений. Мы намерены это делать достаточно активно», - заявил Алексей Текслер.

Напомним, со второго февраля по распоряжению губернатора в области сняли часть ограничений, которые были введены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В области продолжает действовать масочный режим. Южноуральцам 65 лет и старше рекомендовано оставаться дома на самоизоляции