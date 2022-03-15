Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах

Городская свалка в Магнитогорске (Челябинская область) будет рекультивирована в 2023-2024 годах в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

«Как обещал, после рекультивации челябинской свалки принимаемся за магнитогорскую. И мы, и Минприроды, и Росприроднадзор понимаем абсолютную значимость проекта», - рассказал губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале по итогам совещания по вопросам ликвидации объектов накопленного вреда и запуску новых мощностей по обработке мусора в Челябинской области, которое провел федеральный министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Как отметил на совещании Александр Козлов, в декабре 2021 года в Магнитогорском кластере Челябинской области в рамках концессии были завершены работы по строительству мусоросортировочного комплекса и полигона. «Наша задача – ввести их в оборот, чтобы они полноценно функционировали», - отметил Александр Козлов.

Новый мусоросортировочный комплекс включает в себя полигон мощностью 175 тысяч тонн в год и завод по сортировке мусора, мощностью 200 тысяч тонн в год. Мощности рассчитаны на обработку и захоронение всего объема ТКО Магнитогорского кластера, куда входит 10 муниципалитетов и 700 тысяч человек.

«Необходимые материалы для регистрации находятся в настоящее время в Росприроднадзоре, - отметил Алексей Текслер. - Просил бы в кратчайшие сроки завершить процедуру по включению полигона в Госреестр объектов размещения отходов и оформлению лицензии на деятельность. Положительные акты Росприроднадзора для лицензии тоже получены».

После завершения работы по вводу новых объектов по обработке ТКО можно будет приступить к рекультивации городской свалки в Магнитогорске. «Эту тему поднимал губернатор, и мы готовы его поддержать в решении данного вопроса. Я объективно оцениваю, что рекультивация городской свалки внесет существенный вклад в достижение показателей федерального проекта “Чистый воздух”», - считает Александр Козлов.

Стоимость проекта по рекультивации Магнитогорской городской свалки оценивается в два миллиарда рублей. На совещании у министра Алексей Текслер внес предложения по ускорению работ и по их финансированию из федерального бюджета по проекту «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»).

В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации рекультивации свалки. В процессе реализации планируется использовать опыт, полученный в Челябинск.

«Магнитогорскую свалку будем рекультивировать в 2023-24 годах в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В этом году завершим подготовку проектно-сметной документации и важно будет сразу приступать к работам», - написал в своем телеграм-канале Алексей Текслер.

По прогнозам, в текущем году в Магнитогорске планируют сократить выбросы на 23%, треть этой цифры даст рекультивация свалки. «У нас по Магнитогорску снижение выбросов предусмотрено почти на 23%, треть от этого объема будет достигнута за счет снижения выбросов от Магнитогорской свалки, - напомнил Алексей Текслер. - В 2023 году мы готовы освоить один миллиард 200 миллионов, в 2024 году – 800 миллионов рублей. Мы готовы начать работать уже в конце этого года».

СПРАВКА

В Челябинске крупнейшая городская свалка, которая располагалась всего в 700 метрах от жилой застройки и в двух километрах от реки Миасс. Она содержала 17,5 миллиона кубических метров отходов высотой более 40 метров площадью свыше 74 гектаров. Работы по рекультивации челябинской свалки начались в 2019-м году и проводились ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие госкорпорации «Росатом») в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Работы были завершены досрочно - в августе 2021 года. Это был крупнейший в России объект по площади рекультивации – в полезное использование возвращена территория площадью 74,5 гектара.

Теперь на месте бывшего полигона - зеленая безопасная территория. В результате выбросы вредных веществ в атмосферу Челябинска сократились на 30 процентов, прекратились сбросы фильтрата свалки, было предотвращено отравление воды и земель.

«На примере Челябинска мы увидели, что рекультивированные территории могут вовлекаться в жизнь города. Делать это нужно, на мой взгляд, с учетом мнения людей, и что очень важно, исходя из технических возможностей инженерных систем такого полигона, - констатировала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

ФОТО: Минприроды РФ