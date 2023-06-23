Текслер поручил принять дополнительные меры по защите железнодорожных объектов

В России, в том числе в Челябинской области, участились случаи актов диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры. Губернатор Алексей Текслер поручил принять дополнительные меры по антитеррористической защите объектов транспорта и энергетики на железной дороге.

Об этом шла речь на заседании регионального оперативного штаба, сообщает пресс-служба главы региона.

В последнее время объектами преступных посягательств в стране все чаще становятся железнодорожные объекты. Отмечены такие случаи и в Челябинской области. «Каждый случай террористической направленности раскрывается, Спасибо ФСБ и другим правоохранительным структурам», - поблагодарил Алексей Текслер.

СМИ известно, как минимум, о шести диверсиях, совершенных в Челябинской области за последнее время. Все причастные к ним лица – 11 человек - в кратчайшие сроки задержаны УФСБ и стали фигурантами уголовных дел. В частности, в июне подожгли четыре релейных шкафа на перегоне Хребет-Сыростан. Обвиняемый в совершении преступления был оперативно найден и задержан. Решением суда он был отправлен в СИЗО. В июне сотрудники ФСБ также пресекли попытку совершения теракта, в том числе и на объекте железнодорожной инфраструктуры. Диверсант был задержан.

«Мы знаем, почему они (эти случаи попыток диверсии – прим.) происходят, мы знаем, кто вербует этих людей. Вопросы безопасности на железной дороге сегодня ключевые», – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор Челябинской области поручил оборудовать техническими средствами охраны энергетические объекты железной дороги, а также установить системы сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта, обеспечить физическую охрану объектов.

«Безопасность на объектах критической инфраструктуры – это вопрос в целом приоритетный. Каждый из руководителей на своем месте должен этой работой заниматься и делать это максимально ответственно и внимательно, – отметил Алексей Текслер. – Если на всех участках будет организована работа четко, с полным соблюдением всех мер безопасности, с оперативным реагированием на все поступающие сигналы, то, я уверен, большинство инцидентов мы сможем исключить и профилактировать. Это наша основная задача».