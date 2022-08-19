У легендарной «тридцатьчетверки» юбилейная дата в Челябинске

Восемьдесят лет назад – 22 августа 1942 ода - с конвейера Челябинского тракторного завода сошла первая «тридцатьчетверка».

История еще не знала таких примеров, чтобы в течение одного месяца весь завод перестроили на новую машину. Но это произошло. В тылу как в бою – на Урале.

Летом 1942 года, когда немецкие войска рвались к Волге и Кавказу, Челябинский Кировский завод получил срочное и особо важное государственное задание: продолжая выпуск тяжелых танков КВ, организовать массовое производство «тридцатьчетверок».

На том же оборудовании, в тех же цехах предстояло делать две совершенно разные боевые машины. В основе такого решения было требование Государственного комитета обороны «производить в массовом количестве оружие, хорошо зарекомендовавшее себя в боях…».

15 июля 1942 года на предприятие приехали нарком танковой промышленности И.М. Зальцман и секретарь Челябинского обкома партии Н.С. Патоличев. Выступая перед заводчанами, они озвучили беспрецедентную задачу.

История еще не знала таких примеров, чтобы в течение одного месяца весь завод перестроили на новую машину. Считалось, что это технически невозможно, но коллектив танкоградцев справился – в кратчайшие сроки было создано конвейерное производство жизненно необходимых фронту боевых машин.

Для этого потребовалось разработать технологию изготовления более двух тысяч наименований деталей, сделать свыше 500 штампов и более пяти тысяч различных приспособлений. В считанные дни тогда установили 1200 единиц вновь прибывшего оборудования, около 700 станков переместили из цеха в цех. Конструкторы, технологи ежедневно трудились по 12 и более часов, многие неделями не покидали завод.

Трудовой героизм тысяч рабочих и инженеров стал массовым. В результате всего за месяц с небольшим танкоградцы сумели освоить производство совершенно новых для предприятия средних танков.

22 августа награжденный двумя орденами механик-водитель Константин Ковш вывел из ворот механосборочного корпуса первый челябинский Т-34. До конца августа было собрано еще 30 танков. А в сентябре на фронт ушло уже 220 «тридцатьчетверок» челябинской сборки.

В марте 1944 года, когда ситуация на фронте кардинально изменилась, ЧТЗ полностью перешел на выпуск тяжелых танков прорыва – ИС-2, ставших необходимыми для борьбы с новой бронетехникой противника.

«История освоения производства «тридцатьчетверок» в Челябинске навсегда остается одной из ярчайших страниц танкпрома, будет служить примером для современного поколения заводчан», – отмечают на Челябинском тракторном заводе.

Здесь понимают: быть наследниками подвига старшего поколения – великая честь и высокая ответственность, и готовы упорно трудиться, чтобы, создавая новую отечественную технику, находиться в авангарде современного промышленного развития. Конечно, военное время было совершенно особым, оттого и история с Т-34 с высоты сегодняшнего дня видится настоящим трудовым подвигом.

Но и в новейшей истории челябинского завода есть примеры освоения сложной продукции в кратчайшие сроки. К примеру, история о 1000-сильном дизеле для танка Т-90.