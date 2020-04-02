У сотрудника банка в Кизиле получен положительный тест на коронавирус, у фельдшеров заболевание не выявлено

Сотрудница станции скорой помощи в Кизильском районе (Челябинская область), у которой официально подтвержден коронавирус, не заразила своих коллег. Но в районе выявлен новый случай заболевания у сотрудника одного из отделений банка.

Как сообщила агентству первый вице-губернатор Ирина Гехт, получены результаты 15 сотрудников станции скорой помощи в Кизиле, контактировавших с заболевшей. Ни одного положительного случая не выявлено. Сотрудники остаются на самоизоляции.

Мэр Сибая Рустэм Афзалов на своей странице ВКонтакте рассказал, что подтвержден положительный диагноз по коронавирусной инфекции у сотрудника Кизильского отделения банка, контактировавшего с заболевшим предпринимателем (торговцем мясом). Как пояснили в правительстве области, у торговца мясом и фельдшера скорой, которая брала у него анализ, диагноз подтвержден в новосибирской лаборатории «Вектор». У сотрудника банка пока получен положительный тест на коронавирус. Анализы отправлены на подтверждение.

Мэр просит жителей, которые обращались в банк в Кизиле в течение последних двух недель соблюдать режим самоизоляции и обязательно по телефону горячей линии сообщить о возможном контакте с заболевшим. Обращаться лично в поликлинику не нужно, при появлениях первых признаков вирусной инфекции нужно срочно вызвать врача на дом. Эти же рекомендации в полной мере относятся и к южноуральцам. При наличии признаков болезни необходимо вызвать врача.

Как сообщили в минздраве области, на сегодня в больнице Магнитогорска находятся шесть человек с предварительным диагнозом коронавирусная инфекция, в том числе и фельдшер скорой помощи из Кизила (у нее диагноз подтвержден в новосибирской лаборатории «Вектор»). Ситуация с оказанием медпомощи в районе находится на контроле у региональных властей. Остальные случаи заболевания коронавируса в области – разовые.

Как сообщил сегодня на брифинге губернатор Алексей Текслер, на сегодня в области официально подтвержден 21 случай коронавирусной инфекции и семь условно положительных случаев. Заболевшие южноуральцы находятся в изолированных боксах инфекционных отделений городских больниц Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Они получают все необходимое лечение.

Сегодня Алексей Текслер еще раз напомнил южноуральцам о необходимости строго соблюдать режим самоизоляции по месту проживания и меры профилактики. В региональном Правительстве открыта "горячая линия" по вопросам введения режима обязательной самоизоляции 8-800-201-41-88.

Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Операторы call-центра отвечают на звонки в круглосуточном режиме.

Напомним, режим обязательной самоизоляции действует в регионе с 31 марта.