Ушел из жизни челябинский художник Валентин Качалов

Челябинская культура и челябинские художники понесли утрату – не стало одного из самых известных художников региона Валентина Качалова.
Он - автор мозаичных образов «Спас Нерукотворный», «Невская Скоропослушница» и «Святая Троица», украшающих Александро-Невскую Лавру.
В 2013 году, когда челябинский художник создавал «Святую Троицу» на заалтарной апсиде Троицкого собора, Качалов принял участие в съемках фильма, посвященного 300-летию Лавры.
Мозаичные иконы челябинского художника украшают храмы в Лесосибирске, Челябинске, Анапе, Ленинградской области.
Памятны две недавние встречи с художником. Одна произошла на выставке автопортретов челябинских художников.
Увидев среди гостей на открытии выставки Валентина Качалова, подошел: «Пойдемте, сделаю несколько кадров у вашего автопортрета».
Подошли к небольшой работе художника.
- Тут я еще с рыжей бородой, - сказал Валентин Валентинович.
- Может так, - снял очки и стал позировать, подыгрывая фотографу.
Сделал несколько кадров.
- Один точно пригодится для будущей книжки – этюды о художниках Урала, которую сейчас делаю, - сообщил Качалову.
Постояли рядом, поговорили - я вспомнил, что с удовольствием прочитал, еще будучи школьником, большой - на всю страницу - материал о Качалове в молодежной газете «Комсомолец». Его автором был журналист Николай Болдырев.
- Я тоже помню ту публикацию, - заметил Качалов. - С Николаем Болдыревым было интересно разговаривать.
Вторая встреча произошла тоже недавно. Тоже увидев в выставочном зале Качалова, пригласил его к его эскизу для храма. Там сделал несколько кадров.
- Этот эскиз может «ожить» в настоящем храме?
- Надеюсь, что да. Думаю, ближе к лету можно будет приступить к работе в храме.
Люди уходят. Картины, снимки и воспоминания о них остаются.
Ушел из жизни Валентин Качалов. Ему было 76 лет.