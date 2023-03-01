Ушел из жизни челябинский художник Валентин Качалов

Челябинская культура и челябинские художники понесли утрату – не стало одного из самых известных художников региона Валентина Качалова.

Он - автор мозаичных образов «Спас Нерукотворный», «Невская Скоропослушница» и «Святая Троица», украшающих Александро-Невскую Лавру.

В 2013 году, когда челябинский художник создавал «Святую Троицу» на заалтарной апсиде Троицкого собора, Качалов принял участие в съемках фильма, посвященного 300-летию Лавры.

Мозаичные иконы челябинского художника украшают храмы в Лесосибирске, Челябинске, Анапе, Ленинградской области.

Памятны две недавние встречи с художником. Одна произошла на выставке автопортретов челябинских художников.

Увидев среди гостей на открытии выставки Валентина Качалова, подошел: «Пойдемте, сделаю несколько кадров у вашего автопортрета».

Подошли к небольшой работе художника.

- Тут я еще с рыжей бородой, - сказал Валентин Валентинович.

- Может так, - снял очки и стал позировать, подыгрывая фотографу.

Сделал несколько кадров.

- Один точно пригодится для будущей книжки – этюды о художниках Урала, которую сейчас делаю, - сообщил Качалову.

Постояли рядом, поговорили - я вспомнил, что с удовольствием прочитал, еще будучи школьником, большой - на всю страницу - материал о Качалове в молодежной газете «Комсомолец». Его автором был журналист Николай Болдырев.

- Я тоже помню ту публикацию, - заметил Качалов. - С Николаем Болдыревым было интересно разговаривать.

Вторая встреча произошла тоже недавно. Тоже увидев в выставочном зале Качалова, пригласил его к его эскизу для храма. Там сделал несколько кадров.

- Этот эскиз может «ожить» в настоящем храме?

- Надеюсь, что да. Думаю, ближе к лету можно будет приступить к работе в храме.

Люди уходят. Картины, снимки и воспоминания о них остаются.

Ушел из жизни Валентин Качалов. Ему было 76 лет.