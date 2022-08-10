В Челябинске объявлен тендер на разработку проекта и строительство метротрамвая

АО «Челябинский метротрамвай» объявило тендер на разработку проекта и строительство первой очереди метротрамвая в Челябинске.

Соответствующая информация размещена на сайте «ЕИС закупки».

«Разработка проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия Север - Юг"», - уточняется наименование закупки.

Максимальная цена контракта составляет 49 миллиардов 514 миллионов 966,793 тысячи рублей. Из них стоимость выполнения инженерных изысканий, разработки проектной и рабочей документации составляет два миллиарда шестьсот 20 миллионов 39 тысяч 3,57 рубля (1,048 миллиарда – в 2022 году, по 758 миллионов – в 2023 и 2024 годах). Стоимость выполнения комплекса строительно-монтажных работ по созданию объекта - 46 миллиардов 894 миллиона 927 тысяч 589,77 рубля. На СМР линии «Север-Юг» в 2022 году планируется направить 7,209 миллиарда рублей, в 2023 году – 21,317 миллиарда, в 2024 году – 7,406 миллиарда рублей.

Заявки принимаются до 13 часов (11 часов по московскому времени) 16 на электронной площадке РТС-тендер.

Место выполнения работ: Тракторозаводский, Советский, Центральный, Калининский, Курчатовский районы Челябинска.

Подрядчик обязан будет выполнить проектно-изыскательские работы по 24 мая 2024 года (в этот период входит сдача результата работ и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта).

Строительно-монтажные работы линии «Север-Юг» должны быть завершены по 30 декабря 2025 года (в том числе получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и справка о выполнении технических условий).

Всего планируется построить две линии метротрамвая протяженностью 11 километров, в том числе линия «Север-Юг» - 7,2 километра и линия «Восток-Запад» - 3,8 километра. Предусмотрено четыре подземных остановочных пункта.

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта, согласно технической документации, составляет 72 миллиарда 485 миллионов 56,12 тысячи рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, первый проект Челябинского метро появился еще в 1967 году. Решение о строительстве метрополитена в Челябинске было принято в 1976 году. В 1991 году институтом «Ленметрогипротранс» завершена длительная разработка проекта строительства первой линии метро.

В 1992 году было начато строительство метрополитена в Челябинске. Поначалу стройка велась за счет бюджетов всех уровней, потом – только за счет региональной казны. На настоящий момент челябинское метро строится уже 30 лет. В течение всего времени работу то останавливали, то возобновляли снова, а затем вновь заморозили.

В апреле 2021 года президент Владимир Путин в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию объявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта челябинского метрополитена, а в июне в ходе «Прямой линии» еще раз подтвердил планы. Линии метро планируется интегрировать в трамвайную сеть города, а существующие подземные тоннели приспособить для запуска метротрама.

По поручению главы государства в Челябинск приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин, чтобы на месте оценить масштаб проблем и наметить пути их решения, а затем доложил о найденном решении.

Как ранее рассказывал Алексей Текслер, было построено 3,3 километра транспортных туннелей, порядка восьми километров дополнительных вспомогательных выработок и две станции: «Торговый центр» (возведено 20% основных конструкций - почти достроена платформа и один из двух вестибюлей) и «Комсомольская площадь» (45% - платформа и вестибюль № 2). И все эти объекты требуют постоянного внимания. Так, станция метро «Торговый центр» построена прямо под рекой.

Предложенный проект предусматривает завершение строительства метрополитена в Челябинске с интеграцией в существующую трамвайную сеть.

Проект метротрамвая в Челябинске планируется реализовать за рекордно-короткие сроки и завершить уже в 2024 году. В мае 2021 года губернатор Алексей Текслер поделился подробностями проекта.

В 2022 году президиум (штаб) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрил для Челябинской области получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 54 миллиарда 692 миллиона 23 тысячи рублей на реализацию инфраструктурного проекта Метротрамвая с интеграцией в трамвайную сеть в Челябинске.