В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

В Челябинске появятся еще десять выделенных полос для общественного транспорта. Программа по их обустройству рассчитана до 2032-го года.
Об этом сегодня, 28 января, сообщила глава Челябинска Наталья Котова на пресс-коференции для журналистов.
«Утверждены десять участков, на которых появятся выделенные полосы. Мы не приступаем к этой работе. Это будет сделано в рамках реализации программы по развитию агломерации. Программа рассчитана до 2032 года», - сказала Наталья Котова.
Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», общественный транспорт начал ездить по выделенным полосам в 2019 году.
Они появились на улицах Труда, Энгельса и Северокрымская. Спецполосы предназначены только для автобусов, троллейбусов и маршрутных такси. Многие автомобилисты оказались не готовы к нововведению и нарушали правила.