В Челябинске состоится День картофельного поля

В Челябинске состоится традиционный День картофельного поля. Руководители, агрономы картофелеводческих предприятий Южного Урала, представители министерства сельского хозяйства Челябинской области, научных учреждений соберутся в Южно-Уральском НИИ садоводства и картофелеводства, чтобы обсудить передовой опыт выращивания картофеля в регионе.

В программе совещания-семинара запланированы выступления директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никиты Зезина, главного агронома Ассоциации предприятий по выращиванию овощей открытого грунта Челябинской области Лидии Смирновой, руководителя Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства Александра Раевского, представителей института, предприятий, реализующих семена картофеля, южноуральского филиала «Россельхозцентра».

В программе запланировано посещение опытных и производственных полей ЮУНИИСК, где ученые института расскажут о результатах селекции картофеля в Челябинской области, совершенствовании технологии возделывания картофеля, подготовке почвы под комбайновую уборку картофеля.

Также на поле будет работать выставка специализированной сельскохозяйственной техники, состоится дегустация различных сортов картофеля.