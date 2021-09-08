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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера вечером, седьмого сентября, состоялось большое культурное событие – в Государс
08.09.2021

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07.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Группа участковых уполномоченных Челябинска, записали видеообращение к президенту России Владимир
07.09.2021

После обращения к Путину с челябинскими полицейскими встретилось руководство и администрация
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области прогнозируют рост заболеваемости гриппом в новом сезоне на фоне сохраняющей
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08.09.2021

Исторический музей презентует воспоминания Анны Неаполитановой о Челябинске начала XX века
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2021

Южноуральцы смогут увидеть новых олимпийских чемпионов по фристайлу

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2021

В Челябинске у памятника добровольцам-танкистам откроется выставка «Ровесники»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.09.2021

Полицейские Челябинска устроили массовые проверки пунктов приема лома
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08.09.2021

В Челябинске почтят память жертв политических репрессий
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08.09.2021 10:03

В Челябинской области бесплатно питаются в школах 45% учащихся

В Челябинской области бесплатное горячее питание в школах получают более 184 тысяч учащихся или 45% от всего количества обучающихся в школах региона

«Бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов Челябинской области - более 184 тысяч школьников. Это 45% от всего количества обучающихся в школах региона (общее количество учеников всех классов - более 400 тысяч)», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Кроме того, более 184 тысяч школьников ежедневно на одной из перемен получают ультрапастеризованное молоко в удобных и гигиеничных 200-граммовых упаковках с трубочками. На реализацию программы «Школьное молоко» были выделены необходимые средства из регионального бюджета.

«Если вначале программа вызывала некоторый скепсис у родителей, то теперь от молока почти никто не отказывается (только по медицинскому противопоказанию)», - отметили в минобрнауки. Специалисты считают, что молочные продукты полезны для растущего организма. Особенно важен сбалансированный рацион для учеников младших классов. Ведь ребёнок этого возраста продолжает активно расти, испытывая при этом высокую умственную, эмоциональную и физическую нагрузку.

Напомним, президент России Владимир Путин в январе 2020 года поручил обеспечить бесплатным горячим питанием в школах всех учеников с первого по четвертый класс, независимо от уровня обеспеченности их семей. Ставилась задача – в целом по стране обеспечить младших школьников бесплатным качественным горячим питанием не позднее первого сентября 2023 года. Челябинская область, по решению губернатора Алексея Текслера, выполнила поручение главы государства досрочно.

Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. В 2021 году на организацию бесплатного горячего питания для начальной школы в Челябинской области было выделено один миллиард 923 миллионов рублей, в том числе один миллиард 558 миллионов рублей - из федерального бюджета и 365 миллионов рублей – из средств областного бюджета. «Финансирование получено в полном объеме», - уточнили в министерстве.

Автор: Любовь Юрина
школа
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске вчера вечером, седьмого сентября, состоялось большое культурное событие – в Государс
08.09.2021

Получилось нечто великолепное: Елена Гагарина открыла в Челябинске выставку об Александре I – держав восстановителе
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07.09.2021

После обращения к Путину с челябинскими полицейскими встретилось руководство и администрация
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области прогнозируют рост заболеваемости гриппом в новом сезоне на фоне сохраняющей
Коронавирус
Коронавирус
07.09.2021

Как разделить прививки от ковида и гриппа
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08.09.2021 10:03

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Штормовое предупреждение на выходные

04.09.2021 00:23

В субботу в Челябинской области ливни и грозы, в воскресенье – без осадков

03.09.2021 22:26

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.09.2021 21:03

ВТБ профинансирует строительство туристических и торговых объектов на Дальнем Востоке

03.09.2021 17:44

Главный режиссер Камерного театра отмечает творческий юбилей

03.09.2021 17:02

ЮУЖД: Информация о нарушениях при ликвидации битумной ямы в Карталах не соответствует действительности

03.09.2021 16:43

Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество семьи Олега Колесникова

03.09.2021 16:24

Южноуральцы смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

03.09.2021 16:04

Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного

03.09.2021 16:03

Транспортная прокуратура заинтересовалось высокими ценами за использование трапа в аэропорту Челябинска