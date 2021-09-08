В Челябинской области бесплатно питаются в школах 45% учащихся

В Челябинской области бесплатное горячее питание в школах получают более 184 тысяч учащихся или 45% от всего количества обучающихся в школах региона

«Бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики начальных классов Челябинской области - более 184 тысяч школьников. Это 45% от всего количества обучающихся в школах региона (общее количество учеников всех классов - более 400 тысяч)», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Кроме того, более 184 тысяч школьников ежедневно на одной из перемен получают ультрапастеризованное молоко в удобных и гигиеничных 200-граммовых упаковках с трубочками. На реализацию программы «Школьное молоко» были выделены необходимые средства из регионального бюджета.

«Если вначале программа вызывала некоторый скепсис у родителей, то теперь от молока почти никто не отказывается (только по медицинскому противопоказанию)», - отметили в минобрнауки. Специалисты считают, что молочные продукты полезны для растущего организма. Особенно важен сбалансированный рацион для учеников младших классов. Ведь ребёнок этого возраста продолжает активно расти, испытывая при этом высокую умственную, эмоциональную и физическую нагрузку.

Напомним, президент России Владимир Путин в январе 2020 года поручил обеспечить бесплатным горячим питанием в школах всех учеников с первого по четвертый класс, независимо от уровня обеспеченности их семей. Ставилась задача – в целом по стране обеспечить младших школьников бесплатным качественным горячим питанием не позднее первого сентября 2023 года. Челябинская область, по решению губернатора Алексея Текслера, выполнила поручение главы государства досрочно.

Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. В 2021 году на организацию бесплатного горячего питания для начальной школы в Челябинской области было выделено один миллиард 923 миллионов рублей, в том числе один миллиард 558 миллионов рублей - из федерального бюджета и 365 миллионов рублей – из средств областного бюджета. «Финансирование получено в полном объеме», - уточнили в министерстве.