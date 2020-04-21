ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области коронавирус выявлен у шести медработников Златоуста

Общество
Сегодня, 18:16
Автор: 
Олеся Денисова

У шести сотрудников медицинских учреждений в Златоусте (Челябинская область) - станции скорой помощи и горбольницы - подтверждена коронавирусная инфекция.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 21 апреля.

«В Златоусте есть заболевшие коронавирусом медики – фельдшер скорой и реанимационная сестра. Это два выявленных контакта по двум заболевшим пневмониями», - сообщила Ирина Альфредовна.

По ее словам, пневмонией заболели две жительницы города, имеющие онкологические заболевания. Они никогда не пересекались друг с другом. Никаких общих контактов, кроме медработников, у них не выявлено.

«Очага пока не наблюдаем, расцениваем как недоработки фельдшера скорой помощи. Меры предосторожности при перевозке больных не соблюдались», - отметила первый заместитель губернатора.

Чуть позднее Ирина Гехт уточнила, коронавирусная инфекция также подтверждена у трех медицинских сестер в стационаре и у одного рабочего из прочего персонала горбольницы. В общей сложности коронавирус выявлен у шести сотрудников медучреждений.

В связи с ростом статистки по COVID-19 в Златоусте работает комиссия из областного минздрава, сообщил накануне глава Максим Пекарский.

Ирина Гехт уточнила, проверку проводили эпидемиологи и специалисты Роспотребнадзора.

Как рассказал заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе Сергей Рубцов, все девять заболевших госпитализированы в больницы Миасса и Челябинска. По каждому случаю Роспотребнадзор совместно с полицией и медиками выявляет круг контактировавших с больными.

Сергей Рубцов призвал златоустовцев ограничить посещение мест массового скопления людей, в том числе магазины, банки, как можно реже пользоваться общественным транспортом. Чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

По данным оперативного штаба, на сегодня в Златоусте коронавирусная инфекция подтверждена у девяти жителей. У двоих – 58-летнего и 78-летнего златоустовца – пневмония легкой и тяжелой степени. Они никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Один заболевший выписан – 63-летний горожанин, приехавший из Пхукета. У него не было клинических признаков заболевания. Еще у троих также нет клиники, они контактировали с заболевшими.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 18:37
Массовая проверка учреждений соцзащиты Челябинской области выявила коронавирус у сотрудников
Интервью
Сегодня, 15:01
Олег Екимов: Даже в условиях коронавируса вопросы роста зарплаты должны быть главными
Общество
Сегодня, 14:49
После майских праздников часть челябинских школьников вернется за парты
Общество
Сегодня, 13:43
Юрий Семенов: указаний по захоронению умерших с коронавирусной инфекцией на сегодня нет
Сегодня, 11:31
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 100 человек
Сегодня, 10:34
В мэрии Троицка рассказали подробности о первом заражении коронавирусом в городе
Сегодня, 09:38
В Челябинск возвращается новая партия южноуральцев из-за границы
Вчера, 21:20
Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома
Вчера, 20:14
Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом
Вчера, 19:32
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Вчера, 18:24
Челябинские автобусы ездят по городу с песнями Победы
Вчера, 17:27
Сотрудникам соцзащиты Челябинской области, как и медикам, доплатят за работу в условиях коронавируса
Вчера, 17:01
В Челябинской области растет число муниципалитетов, где выявлен коронавирус
Вчера, 16:58
Котова потребовала усилить работу с населением по профилактике неосторожного обращения с огнем
Интервью
Сегодня, 15:01
Олег Екимов: Даже в условиях коронавируса вопросы роста зарплаты должны быть главными
Экономика
Сегодня, 17:53
Сокращений не будет
ЮУЖД разъяснила изменения в штатном расписании Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» в Челябинске
Новости
Сегодня, 18:19
Среда обитания
В Челябинске началась работа по отлову и передаче в приют безнадзорных животных
Сегодня, 16:53
Культура
Уникальный спектакль о Соне Кривой в Челябинске теперь в общем доступе
Сегодня, 15:50
Общество
Ленинскому району Челябинска - 85 лет: выбираем юбилейную эмблему
Сегодня, 13:20
Федерация
В России призвали отказаться от повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 09:38
Общество
В Челябинск возвращается новая партия южноуральцев из-за границы
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
Сегодня, 15:50
Общество
Ленинскому району Челябинска - 85 лет: выбираем юбилейную эмблему
Сегодня, 09:38
Общество
В Челябинск возвращается новая партия южноуральцев из-за границы
Вчера, 21:20
Общество
Текслер: Родителям с детьми нужно трижды подумать, прежде чем выйти из дома
Вчера, 20:14
Общество
Гостиницы Челябинской области готовы предоставлять места для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом
Вчера, 19:32
Общество
Текслер: Садовых маршрутов до 30 апреля не будет, а дальше посмотрим
Теги
коронавирус
Ирина Гехт
Максим Пекарский
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика