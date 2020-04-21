В Челябинской области коронавирус выявлен у шести медработников Златоуста

У шести сотрудников медицинских учреждений в Златоусте (Челябинская область) - станции скорой помощи и горбольницы - подтверждена коронавирусная инфекция.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 21 апреля.

«В Златоусте есть заболевшие коронавирусом медики – фельдшер скорой и реанимационная сестра. Это два выявленных контакта по двум заболевшим пневмониями», - сообщила Ирина Альфредовна.

По ее словам, пневмонией заболели две жительницы города, имеющие онкологические заболевания. Они никогда не пересекались друг с другом. Никаких общих контактов, кроме медработников, у них не выявлено.

«Очага пока не наблюдаем, расцениваем как недоработки фельдшера скорой помощи. Меры предосторожности при перевозке больных не соблюдались», - отметила первый заместитель губернатора.

Чуть позднее Ирина Гехт уточнила, коронавирусная инфекция также подтверждена у трех медицинских сестер в стационаре и у одного рабочего из прочего персонала горбольницы. В общей сложности коронавирус выявлен у шести сотрудников медучреждений.

В связи с ростом статистки по COVID-19 в Златоусте работает комиссия из областного минздрава, сообщил накануне глава Максим Пекарский.

Ирина Гехт уточнила, проверку проводили эпидемиологи и специалисты Роспотребнадзора.

Как рассказал заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе Сергей Рубцов, все девять заболевших госпитализированы в больницы Миасса и Челябинска. По каждому случаю Роспотребнадзор совместно с полицией и медиками выявляет круг контактировавших с больными.

Сергей Рубцов призвал златоустовцев ограничить посещение мест массового скопления людей, в том числе магазины, банки, как можно реже пользоваться общественным транспортом. Чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

По данным оперативного штаба, на сегодня в Златоусте коронавирусная инфекция подтверждена у девяти жителей. У двоих – 58-летнего и 78-летнего златоустовца – пневмония легкой и тяжелой степени. Они никуда не выезжали и ни с кем не контактировали. Один заболевший выписан – 63-летний горожанин, приехавший из Пхукета. У него не было клинических признаков заболевания. Еще у троих также нет клиники, они контактировали с заболевшими.