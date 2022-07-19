В Челябинской области назвали города-антилидеры по опасным недостроям рядом с детьми

Народный фронт назвал Челябинск, Коркино, Копейск и Троицк четырьмя городами-антилидерами региона по опасным недостроям возле детских площадок.

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«Зачем качели и песочницы, если в двух шагах есть жуткая «заброшка»? Особенно, если попасть в нее легко: нет даже забора. Тот факт, что внутри может быть опасно, только подстегивает детей исследовать таинственное место. А вот родители такому экстриму в период летних каникул совсем не рады и массово обращаются в Народный фронт», - заявили общественники.

В ОНФ Челябинской области рассказали, что на основании жалоб южноуральцев был проведен мониторинг опасных объектов - заброшенных и недостроенных, по результатам которого определись территории, где ситуация с детской безопасностью обстоит хуже всего.

«Данный список уже направлен в прокуратуру», - сообщили в Народном фронте. Также общественники призвали жителей Челябинской области делиться информацией по другим опасным зданиям.