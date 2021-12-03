В Челябинской области уровень безработицы снизился ниже доковидного уровня

Уровень безработицы в Челябинской области снизился ниже доковидного уровня. Об этом свидетельствуют ключевые показатели.

Напомним, с начала пандемии в регионе начали существенно ухудшаться показатели занятости и безработицы. В апреле 2020 года уровень безработицы вырос с 1,3% до 2%. В октябре достиг пика – 4,92%.

Проведенный Контрольно-счетной палатой мониторинг уровня безработицы показал, к концу октября 2021 года уровень безработицы стал меньше показателей января 2020 года (1,0%).

Самые низкие показатели регистрируемой безработицы зафиксированы в Челябинской городском округе (0,7%);, Магнитогорске (0,8%) и Копейске (0,9%).

Самый высокий уровень безработицы в Нязепетровском районе (4,3%); Верхнеуфалейском городском округе (3,2%) и Брединском районе (3,0%). В Уйском, Кусинском районах и Троицком городском округе – по 2,9%, сообщает КСП.

Губернатор Алексей Текслер, уделяя много внимания занятости в регионе, поставил главам муниципальных образований и профильным службам регионального уровня задачу вернуть ситуацию с безработицей на доковидный уровень к октябрю 2021 года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить к четвертому кварталу 2021 года восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заверил главу государства, что его поручение будет выполнено досрочно. Регион вернулся к доковидному уровню по безработице уже в августе.

По данным Челябинскстата, на сегодня численность занятого населения в области составляет один миллион 771,9 тысячи человек или 99,6 % от допандемического уровня (тогда было зарегистрировано один миллион 779,5 тысячи человек).