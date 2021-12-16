В честь 74-й годовщины со дня основания ГРЦ Макеева обновил стенд почета

В канун дня рождения АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область), который предприятие отмечает сегодня, 16-го декабря, портреты 36-ти работников размещены на стенде почета.

Список специалистов, достойных представлять Государственный ракетный центр имени Макеева на стенде почета, формируется ежегодно - на основании действующего положения «О поощрении работников предприятия за успешную работу и активное участие в общественной жизни» и предложений из отделов.

Одно из условий для кандидата - непрерывный стаж работы не менее пяти лет. Исключение - для молодых специалистов. В этом году на стенде почета молодежь представляют инженер по патентной и изобретательской работе Павел Трюханов и инженер Владислав Козлов.

Владислав трудится в ГРЦ два года. Это непродолжительное время он не только совершенствовался в профессии, но и проявил себя как активный и инициативный человек, неравнодушный к общественной жизни предприятия.

«Было очень приятно и в то же время неожиданно узнать, что моя фотография будет на стенде почета. Я такой человек: мне хочется везде быть, участвовать, приносить предприятию пользу не только в профессиональной деятельности. Работа есть работа, но нужно быть активным, всесторонне развитым», - уверен Владислав Козлов.

Как отмечают в пресс-службе ГРЦ Макеева, стенд почета расположен на территории Государственного ракетного центра и входит в основную презентационную композицию, кратко рассказывающую о предприятии.