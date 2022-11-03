В Магнитогорск прибыл 26-й трамвай из партии 2022 года, до конца декабря поступят еще 14

В Магнитогорск (Челябинская область) прибыл 26-ой по счету трамвай из новой партии, которая должна поступить в город в 2022 году. В текущем году Магнитка планирует обновить трамвайный парк на 40 единиц, сообщает городская администрация.

Начальник управления транспорта и коммунального хозяйства администрации города Кирилл Шумов рассказал, что данную модель отличают плавные пуск и торможение. Салон оснащен современной системой безопасности, комфортными сидениями, качественным освещением, а также информационным табло, с помощью которого пассажир может следить за движением трамвая по маршруту.

Магнитогорск начал активно обновлять трамвайный парк пять лет назад в рамках реализации нацпроекта «Экология». Всего за период с 2017 по 2021 год было приобретено 77 новых трамваев – удобных, современных, с уникальным внешним оформлением. Из них 49 вагонов модели 71-623 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода и 28 – ООО «Горизонт» (Екатеринбург).

В 2022 году планируется поставить в Магнитогорск 40 новых трамваев и количество обновленного подвижного состава составит 117 единиц или 95% от общего числа электротранспорта, ежедневно выходящего на линии города.

Как уже сообщало агентство, с первого января 2023 года вырастет плата за проезд в трамвае – с 20 до 30 рублей (последнее повышение было в 2016 году). «Это вынужденная мера, обусловленная ростом цен и тарифов на электроэнергию, коммунальные ресурсы, топливо, запчасти и услуги, связанные с содержанием подвижного состава, контактной сети и тяговых подстанций», - пояснили в мэрии.

В будущем году сохранят все действующие ранее льготы на проезд.

Напомним, в 2021 году Челябинск получил 30 новых трамваев на общую сумму один миллиард 59 миллионов рублей, которые поставило ООО «Торговый дом «Синара-Транспортные Машины» («СТМ»). В 2022 году областной центр получит 30 новых трамвайных вагонов, которые изготовляет Усть-Катавский вагоностроительный завод. После обновления этого года на линии будет работать до 60 новых вагонов. Это 38% от ежедневного выпуска буднего дня. В 2023 году УКВЗ поставит в областной центр в будущем году 74 трамвая. Таким образом, к концу следующего года в Челябинске будет курсировать 134 новых вагона, а ежедневно на линию в областном центре выходят 155 трамваев.