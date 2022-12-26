В новом году в Копейске запустят автобус от автовокзала до поселка Шахты

В Копейске (Челябинская область) девятого января 2023 года запустят новый автобусный маршрут №19-А «Автовокзал - Поселок Шахты №44».

Он будет следовать по улицам Сутягина, Ленина, проспект Ильича, Темника, Калинина, Кирова, Забойщиков, Урицкого, Крылова, Мира, Баженова

Маршрут будет обслуживать один автобус среднего класса и только по будням.

Первый рейс от автовокзала – в 5:55. От поселка Шахты №44 – в 6:22. Последний рейс от автовокзала – в 18:15. От поселка Шахты №44 – в 18:51.

Подробное расписание будет размещено на сайте МУП «КПА», сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».