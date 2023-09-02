В станице Коелга

Станица Коелга основана первыми поселенцами из Челябинской крепости в середине 18 века. Она была нужна для сокращения пути от Челябинска на юг к крепости Уйская. Станица строилась на месте впадения реки Коелга в Увелку. Здесь был сосновый бор, следовательно, проблем со строительными материалами не возникало. Казаки из станицы принимали участие во всех войнах 19 и 20 веков, которые вела Россия.

В конце 19 века был поход под командованием генерала Кауфмана в Среднюю Азию. Казак Матвей Хромов вернулся из этого похода с мальчиком-казахом. Мальчику было около пяти лет. У Матвея в семье рождались только девочки, а для казака нужен был мальчик. Матвей пробовал класть под подушку топор и шашку, но всё равно на свет появлялись девочки. По количеству мужчин в семье казачья община выделяла землю. И, несмотря на то, что у Матвея было пятеро детей, он получал надел только на одного. Ему было уже за сорок, и рассчитывать на сына не приходилось. Когда полк уже возвращался домой, в степи наткнулся на юрту. В юрте лежали трупы, а рядом жался к стене мальчик. Матвей решил взять этого ребёнка с собой и усыновить его. В станице он окрестил мальчика в православную веру. Дал ему имя Тимофей и стал его приёмным отцом.

Мальчик рос. В восемь лет он пошёл в школу. Казаки придавали большое значение обучению детей и молодёжи. В станице было две школы: мужская и женская. Обучение велось по Ланкастерской системе, суть которой заключалась в том, что ученики старших классов обучали младших. Интересной была система организации учебного процесса. Все учащиеся разбивались на десятки. В каждой десятке назначался из числа наиболее способных и дисциплинированных учеников старшина, который отвечал перед учителями за успеваемость и дисциплину остальных. Кроме грамматики, арифметики и слова божьего для ребят была введена система военной и физической подготовки. Учебный день длился с восьми утра и до пяти часов вечера. С перерывом на обед. После окончания курса обучения сдавались экзамены, которые принимал станичный атаман.

Тимофей был способным учеником. Он легко осваивал этот курс обучения. С первого года обучения стал старшиной в своей десятке. На смотрах показывал мастерство в джигитовке. Хорошо и метко стрелял, умело владел шашкой. Он легко садился на шпагат и закидывал ноги за голову. Школу он закончил с благодарностью от атамана. По окончании школы был оставлен в школе для преподавания гимнастики.

- Тимофей, тебе уже восемнадцать лет. Тебе пора жениться. Я знаю, у моего друга Егора Попова есть дочь на выданье. Пошлю к нему сватов.

- Отец, я её почти не знаю. И через год я пойду служить срочную службу. Четыре года меня не будет.

- Ничего. Она тебя будет ждать. Надо продолжать род.

Так у казаков было принято. Послали сватов к невесте. Сваты вернулись с вестью о том, что родители согласны на рукобитие.

В назначенный срок родители с женихом отправились в дом невесты. Здесь договорились о свадьбе, подарили подарки невесте и её родственникам. Матвей и Егор были не очень богатыми казаками, и поэтому подарки и свадьба были довольно скромными. Свадьба состоялась после рождества. Арина, жена Тимофея, стала жить в доме Матвея Хромова. В октябре в их семье родился мальчик, которого назвали Иваном.

Следующей осенью Тимофея призвали на срочную службу. Службу он проходил в Ташкенте. Был зачислен в школу вахмистров, а через год ему присвоили чин урядника. Во время службы он показал способность к языкам: легко освоил казахский, узбекский и даже фарси. Эти его способности, а также его внешность использовали для работы с местным населением. Он переодевался и бродил по базару и ночлежкам, слушая кто что говорит.

Через четыре года после призыва он вернулся домой. Сын его уже бегал. Тимофея оставляли на службе, но учитывая, что у него растёт сын и его несогласие на продолжение службы в полку, его отпустили служить в станице. Здесь он продолжил свою деятельность преподавателя. В школе у него была возможность читать. Так как в школе получали книги и журналы по сельскому хозяйству, Тимофей стал в станице авторитетом по этим вопросам.

Сын Тимофея Иван по способностям пошёл в отца. Он быстро научился читать, и, как и его отец, пристрастился к чтению. Из сельскохозяйственной литературы они много чего узнавали и использовали в своём хозяйстве. В результате получали стабильно высокие урожаи на своём наделе земли. Живность была, как правило, породистая, её они приобретали на ярмарках Челябинска и Троицка.

Русско-японская война их миновала. Иван был ещё молод, а Тимофей уже перешёл в резерв. В 1914 году Иван пошёл служить. Когда началась война, он попал в 18 полк Оренбургского казачьего войска. По ранению в 1915 году был отправлен домой. Война для него закончилась.