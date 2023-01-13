В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском

В субботу, 14 января, скоростной электропоезд «Ласточка», курсирующий по маршруту Челябинск – Магнитогорск, временно будет заменен другим поездом, сообщают в Свердловской пригородной компании.

Как пояснили в СПК, изменения коснутся рейса: №7902 Магнитогорск – Челябинск (отправление в шесть часов 36 минут 14 января).

Пассажирам, которые поедут этим рейсом, придется совершить пересадку на станции Карталы. Пассажиров доставят до места назначения электропоезда ЭП2Д и ЭД9МК.

В СПК отмечают, что пассажирам произведут частичную компенсацию оплаты. «При отказе от поездки можно вернуть полную стоимость билета, написав заявление в пригородной кассе», - заверяют в компании.

Напомним, с ноября 2020 года скоростные электропоезда «Ласточка» ежедневно курсируют по направлению «Челябинск – Магнитогорск».

На маршруте действуют все федеральные льготы, в том числе скидка 50% на проезд для студентов и школьников.

Билеты можно приобрести в кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на сайте АО «СПК». Для оформления проездных документов и посадки в поезд необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

С 14 января до 12 марта 2023 года электропоезда «Ласточка» № 7903 Челябинск – Магнитогорск и №7904 Магнитогорск – Челябинск по выходным и праздничным дням будут курсировать до станции Новоабзаково (откуда можно попасть на горнолыжные курорты).