13.01.2023
В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов
13.01.2023
В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
13.01.2023
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
13.01.2023
Челябинские прокуроры празднуют новоселье
13.01.2023
Магнитогорские метизники проявили чудеса изобретательности при создании креативных елок
В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
12.01.2023
«Ласточку», курсирующую между Челябинском и Магнитогорском, временно заменят
09.11.2022
Пассажиры «Ласточки» смогут побывать на бесплатной экскурсии по Магнитогорску
03.11.2022
С седьмого ноября «Ласточка» будет ежедневно курсировать между Ашой и Уфой
26.10.2022
В Челябинской области появятся новые пригородные поезда и туристические маршруты
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023