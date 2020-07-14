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В условиях изнурительной жары на дороги Челябинска выведено всего 13 поливальных машин

Общество
Сегодня, 12:57
Автор: 
Инна Шемаева

Коммунальщики Челябинска для полива дорог и аэрации воздуха вывели на улицы города 13 поливальных машин. В управлении дорожного хозяйства города заверили, что такого количества техники вполне достаточно для города-миллионника.

Чтобы в условиях аномальной жары людям дышалось легче, коммунальные службы должны выводить на улицы всю технику для полива дорог. Так, к примеру, делают в Москве. Там дороги  поливают каждые два часа.

«Сейчас в городе работает 13 единиц техники. По сравнению с более прохладным периодом ее количество увеличилось. Этого достаточно», - сообщили в управлении дорожного хозяйства.

А теперь немного простой арифметики. Протяженность дорог в Челябинске, согласно данных Челябинскстата, составляет порядка 1100 километров. Каждая поливальная машина должна в день проехать около 85 километров. Средняя скорость ее движения не более 10-15 километров в час. При этом еще необходимо время водителю «поливалки» на заправку водой. Вопрос – как часто в аномальную жару в городе поливают дороги? Ответ очевиден, как и жалобы горожан.

Напомним, в июле прошлого года жители Челябинска также изнывали от аномальной жары, но поливальных машин на дорогах города вообще не видели.

После вмешательства Натальи Котовой (она на тот момент была исполняющей обязанности главы – ред.) компания «Южуралмост» ( на тот момент это был главный подрядчик – ред.) вывела на дороги 25 единиц техники, которая проводила влажную уборку улиц. И тогда же всем местным жителям сразу вспомнились времена, когда городом управлял Вячеслав Тарасов. Тогда поливомоечные машины уж точно не были спецтехникой, невидимой взору большинства челябинцев. С приходом к власти Михаила Юревича дороги убирались также на должном уровне. Ситуация ухудшилась с приходом к власти бывшего прокурора Сергея Давыдова и еще более усугубилась при Евгении Тефтелеве.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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