Владимир Мякуш дал поручения по подготовке к предстоящему заседанию ЗСО

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш в понедельник, 23 августа, провел традиционное аппаратное совещание и дал ряд поручений по подготовке к предстоящей сессии.

Участники обсудили вопрос подготовки предстоящего заседания Законодательного Собрания области, которое состоится 26 августа. Председатель областного парламента дал ряд поручений, связанных с ходом подготовки сессии.

«Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции принято решение провести тринадцатое заседание областного парламента в режиме ВКС», - сообщили в пресс-службе регионального парламента. Прямая трансляция будет доступна на сайте Законодательного Собрания области.

Владимир Мякуш отметил, что повестка очередного заседания очень насыщена. На данный момент проект повестки насчитывает порядка 80 вопросов.

Депутатам предстоит обсудить актуальные законопроекты в сфере социальной и экономической политики региона, значительный объем вопросов касаются бюджета и налогов.

В частности, парламентарии рассмотрят бюджетные вопросы (о внесении изменений в законы об областном бюджете на текущий год, о межбюджетных отношениях и бюджетном процессе, о бюджете ФОМС), экономические (о транспортном налоге, налоге на имущество, установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения), социальные вопросы (о расширении мер поддержки медицинским работникам, о мерах соцподдержки студентов-медиков, о единовременном пособии на детей). На сегодняшний день в Челябинской области размер регионального пособия при рождении ребенка зависит от очередности появления малыша на свет. За первого выплачивают две тысячи рублей, за второго – три тысячи и так далее. Максимальный размер – шесть тысяч. Предлагается установить единый размер пособия в сумме шесть тысяч рублей независимо от очередности рождения детей.

Парламентарии обсудят также «гаражную амнистию», повышение размеров штрафов на «зайцев», государственную поддержку волонтерской деятельности, вопросы противодействия коррупции и многие другие.

ФОТО: Законодательное собрание Челябинской области