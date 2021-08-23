23.08.2021
Полицейские Челябинска за одну ночь раскрыли больше 20-ти преступлений
23.08.2021
В отношении челябинца, избившего врача, возбуждено дело
23.08.2021
Владимир Мякуш дал поручения по подготовке к предстоящему заседанию ЗСО
23.08.2021
Челябэнерго обеспечил электроснабжение нового детского сада в Челябинске
23.08.2021
Жителям Новобатурино подарили спортплощадку под открытым небом
23.08.2021
Котова потребовала предоставить список УК, которые не косят траву
Владимир Мякуш дал поручения по подготовке к предстоящему заседанию ЗСО
23.08.2021
В Челябинской области пересмотрят размер регионального пособия при рождении ребенка
22.08.2021
Прожиточный минимум в Челябинской области будут устанавливать по новым правилам
22.08.2021
В Челябинской области будут стимулировать развитие добровольческой деятельности
20.08.2021
Долги южноуральцев за капремонт превысили 5,2 миллиарда
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021