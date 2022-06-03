Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей

При предполагаемом строительстве объекта «Строительство трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина», пока неизвестно будет ли полностью перекрываться мост, соединяющий Ленинский и Советский районы Челябинска.

Об этом сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Планируется расширить путепровод для того, чтобы пустить там трамваи. Для этого нам необходимо сделать дополнительные две полосы движения по краям. Сейчас заказано технико-экономическое обоснование, после этого будет происходить проектирование данного участка. Потом будет решаться, как нам перекрывать мост, на какой срок, какая длительность работ будет. Сейчас этих данных нет. По опыту, предполагаю, чтобы будет перекрывать только половину моста. Полностью закрывать его не будут. Окончательное решение будет определяться проектным решением», - сказал чиновник.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» (его ведет как раз таки Александр Егоров) накануне сообщалось следующее: «Заказываем разработку технико-экономического обоснования продления трамвайной линии от железнодорожного вокзала в Ленинский район. В рамках проекта предполагается не только построить трамвайные пути, обеспечив прямой скоростной транспортной связью район с центром города, но и провести реконструкцию проблемного путепровода. Также планируется расширение путепровода на габарит трамвайной линии для сохранения существующей пропускной способности узла».