ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Во вторник завершается карантин в Челябинском областном перинатальном центре

Общество
Сегодня, 21:05
Автор: 
Олеся Денисова

Во вторник, 30 июня, завершается срок двухнедельных карантинных мероприятий в Челябинском областном перинатальном центре, расположенном на улице Воровского.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона

Роддом был закрыт в связи с выявленным случаем коронавирусной инфекции у медработника.

«После пришедшего положительного анализа, распространение коронавируса было купировано, проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Был определен круг контактных лиц с инфицированной лиц. Были взяты анализы на ковид. Среди контактных нет ни одного заболевшего, что лабораторно подтверждено. «Находившиеся на тот момент в роддоме три беременные женщины были выписаны на постоянное наблюдение и патронаж по месту жительства, они ежедневно на связи со своими врачами, чувствуют себя хорошо», - отметили в минздраве.

Информация о контактных выписанных пациентках передана в Роспотребнадзор. Специалисты надзорного ведомства должны выдать предписание на забор мазков на ковид и организовать работу с женщинами на местах.

В минздраве подчеркнули, что во время пандемии заболевшие коронавирусной инфекцией регистрировались во всех медицинских учреждениях. «При этом важно, как в больницах сработали эпидемиологи и руководство, чтобы не допустить распространения внутри», - считают в минздраве. Команда перинатального центра сработала четко и профессионально, не допустив очага заражения.

Напомним, в мае была подтверждена коронавирусная инфекция у одного из сотрудников старого корпуса областного перинатального центра Челябинска, расположенного на улице Тимирязева.

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Челябинской области подтверждено 7 тысяч 440 случаев коронавируса.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Общество
03.03.20 09:50
В Челябинском областном роддоме откроют ЗАГС и симуляционный центр
Общество
14.01.19 19:16
Дубровский: Хочется, чтобы число новорожденных росло. Это счастье
Будь здоров
19.03.18 16:43
Роды: терпеть или обезболить
Общество
01.12.17 01:24
Челябинский областной перинатальный центр отмечает 80-летие
Сегодня, 14:57
В Челябинской области устранили препятствия для получения льгот детьми войны
Сегодня, 14:37
Власти Центрального района Челябинска готовятся к благоустройству Сада камней
Сегодня, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Сегодня, 12:42
За сутки умерло три пациента с коронавирусом в Миассе, Усть-Катаве и Магнитогорске
Сегодня, 12:41
Котова попросила полицию помочь в поисках уклонистов от армии
Сегодня, 12:30
Котова поручила Астахову внимательно следить за ходом благоустройства в Челябинске
Сегодня, 12:28
Строительство новой дороги на Татищева в Челябинске начнется на этой неделе
Сегодня, 11:43
За сутки в Челябинской области добавилось 149 инфицированных коронавирусом
Сегодня, 11:31
В Челябинске известные фаст-фуды теперь будут убирать мусор с улиц за своими посетителями
Сегодня, 10:01
«Задвоение» тормозит выплату детского пособия в Челябинской области
Общество
Сегодня, 12:59
Челябинская область переходит на второй этап снятия ограничений
Общество
Сегодня, 14:37
Власти Центрального района Челябинска готовятся к благоустройству Сада камней
Новости
Сегодня, 18:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Сегодня, 17:02
Экономика
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Сегодня, 16:10
Общество
Котова потребовала проверить как моют маршрутки в Челябинске
Сегодня, 16:03
Происшествия
В Миассе будут судить «черную» вдову
Сегодня, 15:49
Общество
Современные хиты про войну от Исторического музея: «Танкисты», «Речь Молотова» и «Рапорт Сталину»
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 18:37
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июня
Сегодня, 16:10
Общество
Котова потребовала проверить как моют маршрутки в Челябинске
Сегодня, 15:49
Общество
Современные хиты про войну от Исторического музея: «Танкисты», «Речь Молотова» и «Рапорт Сталину»
Сегодня, 12:28
Общество
Строительство новой дороги на Татищева в Челябинске начнется на этой неделе
26.06.20 17:58
Общество
Современное российское государство отводит простым гражданам все более важную роль
Теги
Челябинский областной перинатальный центр
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика