Во вторник завершается карантин в Челябинском областном перинатальном центре

Во вторник, 30 июня, завершается срок двухнедельных карантинных мероприятий в Челябинском областном перинатальном центре, расположенном на улице Воровского.

Об этом сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона

Роддом был закрыт в связи с выявленным случаем коронавирусной инфекции у медработника.

«После пришедшего положительного анализа, распространение коронавируса было купировано, проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Был определен круг контактных лиц с инфицированной лиц. Были взяты анализы на ковид. Среди контактных нет ни одного заболевшего, что лабораторно подтверждено. «Находившиеся на тот момент в роддоме три беременные женщины были выписаны на постоянное наблюдение и патронаж по месту жительства, они ежедневно на связи со своими врачами, чувствуют себя хорошо», - отметили в минздраве.

Информация о контактных выписанных пациентках передана в Роспотребнадзор. Специалисты надзорного ведомства должны выдать предписание на забор мазков на ковид и организовать работу с женщинами на местах.

В минздраве подчеркнули, что во время пандемии заболевшие коронавирусной инфекцией регистрировались во всех медицинских учреждениях. «При этом важно, как в больницах сработали эпидемиологи и руководство, чтобы не допустить распространения внутри», - считают в минздраве. Команда перинатального центра сработала четко и профессионально, не допустив очага заражения.

Напомним, в мае была подтверждена коронавирусная инфекция у одного из сотрудников старого корпуса областного перинатального центра Челябинска, расположенного на улице Тимирязева.

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Челябинской области подтверждено 7 тысяч 440 случаев коронавируса.