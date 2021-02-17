Воины-интернационалисты в Челябинске встретились с депутатом Госдумы

Второе десятилетие подряд в Челябинске 15 февраля у памятника с необычным названием «Солдатам необъявленной войны» собираются воины-интернационалисты - те, кто служил в Афганистане, прошел Чечню и другие "горячие точки". И каждый раз они приглашают на свой митинг депутата Госдумы Андрея Барышева - человека, благодаря которому в Металлургическом районе появился этот мемориал

В 2009 году Андрей Барышев первым откликнулся на идею "афганцев" сделать в районе памятное место, где могли бы собираться ветераны - участники боевых действий. Тогда было много споров с названием памятника - местные чиновники противились и никак не хотели согласовывать фразу "Солдатам необъявленной войны", которая высечена на гранитной плите. Но идею и проект мемориала удалось отстоять и теперь сквер "Юбилейный", где установлен памятник, является местом притяжения не только для районных ветеранов, но и для всех челябинцев, которые проходили службу за пределами Родины.

Традиционным стали не только митинги по случаю ввода и вывода войск из Афганистана, но и награждение "афганцев" Благодарственными письмами от Андрея Барышева. Их он вручает ветеранам каждый год в торжественной обстановке.

Еще одна добрая традиция - праздничный стол в Центральном клубе, который организует депутат для участников мероприятия. В теплой домашней обстановке солдаты вспоминают свою службу, погибших товарищей, делятся наболевшим, обсуждают насущные проблемы. Обязательный "атрибут" таких встреч - пироги от мамы Томы - так называют ветераны Тамару Дергалеву, мать воина-интернационалиста Виталия Дергалева, который погиб в Афганистане, подорвавшись на мине.

На этот раз не обошлось без наказов от избирателей, которые депутату озвучили афганцы во время встречи. Они связаны, в основном, с несовершенством законодательства в плане предоставления льгот участникам боевых действий. Андрей Барышев пообещал разобраться и подготовить соответствующие поправки в закон.