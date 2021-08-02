Волонтеры ОНФ подготовили к школе детей из поселка Джабык, пострадавшего от пожаров

В Челябинской области волонтеры Общероссийского народного фронта подготовили к новому учебному году школьников из поселка Джабык, семьи которых пострадали от стихийного пожара и остались без крыши над головой. Каждый ребенок получил новый рюкзак, портфель для творчества и полный набор канцелярии.

«После ликвидации пожара поселковая школа сформировала списки детей, чьи семьи пострадали от пожара и лишились имущества. Таких ребят оказалось более двадцати. В августе они, как и миллионы других школьников, должны были готовиться к новому учебному году – покупать дневники и тетради, выбирать рюкзаки и пеналы. Но беда изменила планы. Теперь все мысли, силы и финансовые средства их семей направлены на то, чтобы отстроить новую жизнь на пепелище», - рассказали активисты ОНФ.

Волонтеры объединились в рамках штаба #МыВместе. В штаб вошли и простые граждане, и известные южноуральские деятели: представители спортивного, медицинского, предпринимательского сообществ. Многие из волонтеров участвуют в акциях #МыВместе уже с начала пандемии, как, например, члены регионального штаба ОНФ в Челябинской области Андрей Перепеловский и Сергей Ермаков, которые поддержали пострадавших из поселка Джабык.

«Самоцель штаба #МыВместе – помогать в самых разных ситуациях и не оставлять человека один на один с бедой. Так вышло (возможно, это связано с тем, насколько неравнодушные волонтеры в него входят), что в нашем штабе человеческое участие и внимание существуют рука об руку с реальными делами. Каждый старается ободрить словом, проявить внимание, дать понять, что мы действительно вместе», – рассказал участник волонтерского штаба #МыВместе, эксперт ОНФ в Челябинской области Вячеслав Курилин.

Ранее челябинский штаб #МыВместе собрал продуктовую помощь для жителей поселков, пострадавших от пожара. Волонтеры передали 150 кг продуктов, бытовую химию, а также предметы личной гигиены и кухонную утварь.