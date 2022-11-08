Выезд адвокатов к мобилизованным устроил челябинский минюст

Сегодня, 8 ноября, управление юстиции Челябинской области провело выездной прием мобилизованных в Чебаркульской дивизии. Адвокаты проконсультировали 70 военнослужащих из шести регионов УрФО.

«Мужчин интересовало, как получить социальные выплаты, задолженность по зарплате на последнем месте работы, как расторгнуть брак и перечислять алименты. Подробно расспрашивали об оформлении доверительных документов на родственников и реализации своих кредитных обязательств», - рассказал заместитель начальника главного управления юстиции Челябинской области Ярослав Тляшев.