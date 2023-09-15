ЮУТПП приглашает на семинар по вопросам маркировки интернет-рекламы

Южно-Уральская торгово-промышленная палата приглашает представителей бизнес-сообщества на семинар по вопросам маркировки интернет-рекламы.

Семинар, посвященный новым требованиям и изменениям в правовом регулировании рекламы, комитет по правовой поддержке ЮУТПП проведет 20 сентября с 15 по 17 часов. Спикерами мероприятия выступят представители челябинского УФАС.

Семинар состоится в Челябинске по адресу: улица Сони Кривой, 56 (актовый зал, шестой этаж). Для участия в нем необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Ссылка для онлайн-участия в событии будет направлена на электронный адрес, дополнительно указанный при регистрации.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(351) 266-52-21, 266-52-23, 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru.