Жители Челябинска радуются преображению площади Революции, о котором рассказал урбанист Лев Владов в своем сообществе в ВКонтакте.

Он описал случившиеся перемены так:

"У входа на Кировку заменили кривые ржавые столбики. Вместо них установили стильные минималистичные алюминиевые столбы с бетоном внутри. Они никогда не будут ржаветь.

Остановочные павильоны перекрасили в антрацитово-серый, сделали красивую навигацию: были разработаны уникальные иконки для видов транспорта, аккуратно подобран читабельный шрифт.

Урны и основания скамеек тоже перекрасили, чтобы добиться гармоничной композиции".

Лев Владов сообщил, что данной работой занимались сразу несколько компаний и управлений городской мэрии. Урбанист констатировал, что остановка "стала выглядеть гораздо выдержаннее и благороднее".

"Ждем, когда что-то сделают с ярко-синим ларьком "Роспечати" и гибддшными зелеными табличками", - написал Владов, добавив, что в Челябинске впервые за очень долгое время появляется "осмысленный дизайн среды".

Пост о переменах, случившихся на площади Революции, появился всего около часа назад, а число просмотров уже перевалило за пять с половиной, количество "лайков" превысило 600.

Челябинцы радуются происходящему в родному городе, отмечая, что он меняется на глазах и что в нем появилось много приятного глазу, говоря "Браво" причастным к его преображению, радуясь, что "главный архитектор (Крутолапов - прим.) начинает оправдывать свою фамилию" и так далее.

Здесь же бдительные челябинцы интересуются, куда подевались скамейки с Кировки и не связано ли их исчезновение с ограничительными мерами (чтобы не сидели гуляющие рядом друг с другом). Причина, к слову, другая - лавочки реставрируют. Скоро (до конца июня) они вернутся на привычные места.

Не обошлось и без ложки дегтя. Так, один пользователь написал, что "сильно бросаются в глаза кривые чугунные опоры столбов", другой забеспокоился, как бы крышу у остановок не разнесли (увы, челябинцы могут - недаром сегодня, восьмого июня, на аппаратном совещании в городской мэрии обсуждался вопрос установки камер видеонаблюдения на благоустроенных общественных про

Есть и удивленные: "А зачем там вообще столбики? Есть же высокий бордюр", и любознательные: "Когда будет наземный переход на трамвай у Ритма? Или там Котова не ходит?"

В общем, как всегда, челябинцы продемонстрировали неоднозначную реакцию на происходящее. Однако довольных изменениями на площади Революции, находящейся в самом сердце столицы Южного Урала, все же намного больше, чем скептически настроенных.