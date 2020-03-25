Жители Нязепетровска борются за восстановление старинного храма

Жители города Нязепетровска (Челябинская область) борются за восстановление старинного храма в честь святых Петра и Павла, первая служба в котором состоялась в 1866 году.

Как сообщает пресс-служба челябинской епархии, прихожане собственными силами наводят в храме порядок. Настоятель церкви Николай Степарюк рассказывает, что люди молятся в стенах храма о работе - в Нязепетровске с ней плохо, муниципалитет имеет статус моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением. Мужчины уезжают работать на Север вахтовым методом, также отправляются на заработки в соседнюю Свердловскую область.

Несмотря на тяжелое финансовое положение, местные жители по крупицам собирают средства: приход для них – отдушина. При храме работает воскресная школа.

Нязепетровцы просят помощи в восстановлении храма, верят, что когда-нибудь он обретет былую красоту. Сейчас же у храма даже нет колокольни, а раньше была - высоченная, 46-метровая. Звон колоколов был слышен за 20 верст.

В советские года троих священников, служивших в Петропавловской церкви, расстреляли большевики. Сейчас Евграф Плетнев, Павел Соколов и Алексий Стабников прославлены в лике святых. Здание храма было перестроено и использовалось как кинотеатр. Дважды здесь случались пожары, последствия второго не удалось ликвидировать до сих пор. Сильно пострадал верхний придел в честь апостолов Петра и Павла.

Когда в 1991 году здание вернули верующим, жители Нязепетровска понесли в храм иконы, которые хранились в их семьях много лет. А в 2000-х всерьез принялись за восстановление. Правда, сил и средств у прихожан хватило только на то, чтобы отремонтировать храм снаружи и привести в порядок нижний придел во имя пророка Захарии и праведной Елизаветы.