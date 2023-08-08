08.08.2023
Жители улицы Комарова пожаловались Наталье Котовой на убожество своего двора
08.08.2023
В Челябинской области под угрозой сокращения оказались более 1,5 тысячи работников
08.08.2023
В Челябинске завершено благоустройство сквера с башней
08.08.2023
Челябинский ангел притягивает горожан
08.08.2023
Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора
08.08.2023
В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста
Жители улицы Комарова пожаловались Наталье Котовой на убожество своего двора
16.05.2023
В Челябинске выберут самые чистые и красивые дворы
29.09.2021
Муниципалитеты Челябинской области оценили пользу от визита в регион Светланы Калининой
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023