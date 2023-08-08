Жители улицы Комарова пожаловались Наталье Котовой на убожество своего двора

Жильцы домов №3 и №5 по улице Котина и дома №110А по улице Комарова в Тракторозаводском районе Челябинска сегодня, восьмого августа, пожаловались главе города Наталье Котовой на удручающее состоянии дворовой территории.

«Просим вас разобраться с ситуацией: двор не ремонтируется вообще никак. Двор большой, но все сломано, детской песочницы нет. Спортивная площадка сломана, ветки деревьев висят до земли. Администрация ничего не делает. Я уже не говорю про ЖЭК №8. От ЖЭКа приходит квитанция с приличной суммой! Никаких ремонтов - нет! Дорога во дворе - дыра на дыре! Задаем вопрос: за что платим?!» - рассказала мэру о наболевшем челябинка Светлана Сысоева.

На жалобу горожанки, размещенную в группе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте, ответило ООО «ЖЭУ-8», отметив, что сквер между указанными домами является общественным пространством, работы по благоустройству которых выполняет администрация Тракторозаводского района.

Управляющая компания посоветовала недовольным жильцам для решения данного вопроса обратиться в отдел благоустройства районной администрации по телефону: 775-16-71.

«Работы по ремонту и окрашиванию малых архитектурных форм на придомовой территории дома по улице Комарова, 110А будут выполнены до конца августа», - сообщили в ЖЭУ-8.