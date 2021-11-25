Песков прокомментировал инцидент с антипрививочниками в Челябинском Заксобрании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с антиваксерами, произошедший в Законодательном собрании региона в преддверии рассмотрения федерального законопроекта о введении QR-кодов на железнодорожном транспорте и в самолетах.

Напомним, сегодня, 25 ноября, южноуральцы, недовольные планируемыми к введению ограничений на транспорте, пытались прорваться на заседание Заксобрания, где рассматривался этот вопрос. На входе завязалась потасовка с охранниками. Видео попало в соцсети.

Дмитрий Песков отметил, что всегда были и будут те, кто недоволен ограничениями. Даже если они вводятся для сдерживания распространения инфекции.

«Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями, - цитируют комментарий Пескова федеральные СМИ, комментируя протестные настроения. - Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса».

По его словам, «чтобы остаться живыми в таких условиях, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим относятся и ограничения».

Напомним, депутаты Законодательного собрания Челябинской области в четверг, 25 ноября, одобрили проект федерального закона о введении QR-кода вакцинированного для проезда в железнодорожном транспорте и на самолете.