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Голосуем за поправки!

Южноуральские наблюдатели начали получать направления на избирательные участки

Фото: 
ОП Челябинской области
Политика
Сегодня, 11:45
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области наблюдатели начали получать направления на избирательные участки региона, где с 25-го июня по первое июля пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Участие независимых наблюдателей предусмотрено на всех этапах голосования и подсчета голосов.

Выдача главного документа, без которого наблюдатели не смогут выполнить свою функцию, стартовала вчера, 22-го июня, в аппарате Общественной палаты Челябинской области.

Первыми направления (в общей сложности на полторы тысячи человек) получили представители Магнитогорска, Троицка и Кунашакского района. 

Как отмечает заместитель руководителя аппарата ОП региона, получение направлений является финальным этапом подготовки активных южноуральцев к работе на участках голосования по поправкам, документальное подтверждает официальный статус наблюдателя.

"Вместе с направлениями специалисты выдают представителям территорий два "Золотых стандарта" по общественному наблюдению. Это пошаговые инструкции, свод правил, которых должен придерживаться наблюдатель", - рассказала Елена Шубина.

Напомним, 19-го июня избирательная комиссия Челябинской области и Общественная палата региона в режиме онлайн организовали обучение наблюдателей, рассказав об их правах и обязанностях, особенностях фото- и видеосъемки, документальном сопровождении процесса наблюдения. 

По данным облизбиркома, в общероссийском голосовании на Южном Урале примут участие свыше десяти тысяч наблюдателей. На каждом избирательном участке будут дежурить от двух до шести человека.

Вся необходимая для них информация есть на официальном сайте ОП региона - в специальном разделе "Общественный наблюдатель".

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ (россияне должны будут ответить на вопрос: "Одобряете ли вы предлагаемые изменения?" - "да" или "нет") пройдет с 25-го июня по первое июля. 

Голосовать южноуральцы будут, как и их сограждане из других регионов страны, тремя способами: очно, на избирательных участках; дистанционно, через портал госуслуг и на дому (желание принять участие в голосовании не покидая домашних стен изъявили в Челябинской области, по последним данным, более 240 тысяч избирателей).

Главным днем голосования является первое июля. Это будет в России официальный выходной.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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