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Абаимов, обвиняемый в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, Новый год встретит в СИЗО

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Абаимов, обвиняемый в махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, Новый год встретит в СИЗО

Директор ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексеей Абаимов, обвиняемый махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте (Челябинская область), пробудет под стражей до первого марта 2021 года.

Сегодня, 10 декабря, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Алексея Абаимова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 24 ноября 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, адвокаты Абаимова просили избрать в отношении своего подзащитного более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство было отменено.

Еще в апреле 2020 года Алексей Абаимов был отправлен в СИЗО за махинации при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Вместе с ним по уголовному делу проходит заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова.

Антоновой вменяют получение 2,2 миллиона рублей от бизнесмена Михаила Азаматова за оплату работ по строительству стадиона в Златоусте. Абаимов, по версии следствия, получил от Азаматова 1,5 миллиона рублей за подписание актов приемки работ.

Кроме того, по факту расходования бюджетных денег при закупке оборудования для шорт-трека в Челябинске следователи СКР региона возбудили уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В центре внимания снова ОГКУ «Челябоблинвестстрой» и его снова директор Алексей Абаимов.