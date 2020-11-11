Адвокаты осужденного экс-мэра Тефтелева не согласны с приговором

Адвокаты бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, приговоренного за получение взятки к трем годам лишения свободы, обжаловали приговор. С решение суда защитники не согласны.

Адвокаты Евгения Тефтелева подали апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Челябинска. Дата заседания пока не назначена.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», решение суда обжаловала и прокуратура. Надзорное ведомство просит приговор Тефтелеву изменить, увеличить срок наказания до шести с половиной лет лишения свободы со штрафом до тридцатикратного размера суммы взятки - до 75 миллионов рублей.

Евгений Тефтелев осужден за совершение преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ - «Получение взятки». За махинации при строительстве школы в микрорайоне «Парковый» суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, что по данным следствия, в период 2015-2019 годов обвиняемый в группе со вторым участником преступной деятельности (бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым) получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.