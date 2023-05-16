Челябинец в состоянии опьянения сам себе вызвал полицию

Жителю Челябинска, находящемуся в состоянии наркотического опьянения, показалось, что к нему в квартиру ломятся незнакомцы. Он вооружился ножом и вызвал полицию.

В полицию Курчатовского отдела поступило сообщение от жителя дома по улице Бейвеля о том, что в его квартиру пытаются проникнуть неизвестные ему лица. На место выехал участковый. Пройдя в квартиру, он увидел испуганного молодого человека с кухонным ножом в руках. Стражу порядка тот сообщил, что приготовился обороняться от непрошеных гостей.

«Поведение заявителя выглядело странным, в связи с чем сотрудник полиции заподозрил, что он находится в состоянии опьянения. Участковый прошел на кухню вслед за молодым человеком и в этот момент увидел, как он выкинул из окна свою сумку. Причины данного поступка он пояснить не смог, в связи с чем был задержан и сопровожден в патрульный автомобиль», - рассказали в УМВД России по городу Челябинску.

При осмотре территории под окнами дома полицейским обнаружена сумка, в которой находились несколько пакетов с порошкообразным веществом. Подозреваемый был доставлен в ОП «Курчатовский», изъятое вещество направлено на исследование, которое показало, что в пакетах находится наркотическое средство PVP. Общий вес изъятого составил около 60 граммов.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет».

Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Это уже не первый случай, когда наркоманы сами себе вызывают полицию. В ноябре 2018 года обкурившиеся челябинские студенты колледжа «Комитент» вызвали к себе стражей порядка. Тогда полицейские, оценив обстановку, поняли, что молодые люди находятся в состоянии наркотического опьянения, и вызвали оперативно-следственную группу. В присутствии понятых была осмотрена комната, были найдены следы употребления наркотиков, пакетик с анашой, изолента для закладок, весы и мини-лаборатория по выращиванию конопли. Ее молодой человек сам показал стражам порядка.

В декабре 2018 года обкурившийся озерчанин также вызвал полицию из-за шумных соседей. Прибывшие стражи порядка буйных жильцов не обнаружили, зато нашли в квартире у звонившего в дежурную часть грамотно оборудованную лабораторию по выращиванию конопли.

В июне 2019 года жительнице Челябинска, обкурившейся «синтетики», также показалось, что к ней в квартиру ломятся незнакомцы. Испугавшись за свою жизнь, она позвонила в полицию.

Полицейские напоминают челябинцам о том, что они могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефонам: 265-02-00, 266-14-14 или 02.