Челябинец «заложил» машину, чтобы отдать миллион аферистам

Мошенники «развели» жителя Челябинска на деньги, уговорив его взять кредиты почти на два миллиона рублей. Причем, один миллион триста тысяч он взял под залог машины.

В полицию Ленинского района Челябинска обратился местный житель, работающий мастером на одном из производственных предприятий города. Ему позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что от его имени пытаются сменить номер телефона, «привязанный» к банковской карте и оформить на него несколько кредитов. Аферисты мужчине сказали, что деньги необходимо застраховать.

«Действуя по указанию злоумышленников, мужчина установил на своем телефоне приложение, при помощи которого оформил кредит на сумму около 80 000 рублей и перевел данные средства в счет оплаты страховки. Далее для аннулирования поданных заявок на кредиты, потерпевший оформил еще два займа на суммы 400 000 рублей и 1 300 000 рублей, последний под залог принадлежащей ему автомашины и перевел все средства злоумышленникам», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские напоминают челябинцам о бдительности в отношении мошенников. Перед совершением финансовой операции удостоверьтесь, что вы не попали под влияние злоумышленников. Перезвоните в банк по телефону «горячей линии», указанному на оборотной стороне вашей карты. Наберите близкому родственнику и расскажите о происходящем.