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Дело эколога-юриста из Челябинска передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении эколога-юриста из Челябинска Владимира Казанцева, который обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и «Приготовление к мошенничеству».

Следствие утверждает, что эколог-юрист из Челябинска Владимир Казанцев, ввел в заблуждения своего клиента, бизнесмена Максима Шеина, и уговорил его дать 500 тысяч для взятки сотруднику Арбитражного суда, чтобы повлиять на ход судебного процесса.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, деньги Владимир Казанцев получил в своем офисе и осознавал, что у него нет реальной возможности каким-либо образом повлиять на принятие судебного решения.

Согласно второму эпизоду, Казанцев у другого своего клиента пытался убедить передать ему два с половиной рублей также за аналогичные действия. Общение между ними происходило посредством обмена сообщениями.

Потерпевший на выдвинутые условия не согласился, не передал, в связи с чем, обвиняемый не довел свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Советский районный суд.

Напомним, Владимир Казанцев является правозащитником движения «СТОП ГОК». Он участвовал в многочисленных судебных заседаниях против Томинского ГОКа, за сохранение Томинских лесов и Челябинского городского бора.

Сторонники Владимира Казанцева считают, что его оговорили.

Владимир Казанцев сейчас находится под подпиской о невыезде. Он может гулять, видеться со своими друзьями и с людьми, которые поддерживали его все это время. Также Казанцеву разрешено возобновить свою юридическую деятельность.