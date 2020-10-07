Подельника Тефтелева выпустили из СИЗО

Сегодня, седьмого октября, суд Центрального района Челябинска изменил меру пресечения в отношении экс-начальника управления капитального строительства администрации Челябинска Евгения Пашкова, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом, отказался отпускать его из СИЗО. Он проходит по одному уголовному делу с бывшим главой города Тефтелева.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант суда Центрального района Челябинска Елизавета Анисимова, мера пресечения Пашкову изменена. Ему введены на время расследования ограничения в виде запрета общения со свидетелями по уголовному делу и Евгением Тефтелевым.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Евгений Пашков проходит по одному уголовному делу с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. Оба обвиняются в махинациях при строительстве школы в Парковом. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных.

22-го сентября, стартовал судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева. На первом заседании суд лишь рассмотрел вопрос о продлении ему меры пресечения и отложил рассмотрение дела.