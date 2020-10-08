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Полицейские Челябинска задержали подростка, который решил «срубить» денег на распространении наркотиков

Происшествия
Сегодня, 16:28
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники челябинского гарнизона полиции за прошедшие сутки на территории Советского, Тракторозаводского, Центрального и Калининского районов города задержали шестерых человек с наркотиками.

В ходе проведения личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанных наркотики. Из них – порядка семи граммов героина. Самому молодому задержанному всего 20 лет, а самому старшему - 52.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ранее была задержана престарелая наркосбытчица из Миасса (Челябинская область), воплотившая в жизнь сценарий, похожий на французский фильм «Полетта».

90-летняя сбытчица героина, которую полицейские поймали с поличным, - дама цыганской национальности. Ранее она неоднократно была судима за аналогичные преступления. Распространением наркотиков занималась постоянно. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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