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Прокуратура не согласна с тем, что подельника Тефтелева выпустили из СИЗО

Происшествия
Сегодня, 15:39
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, девятого октября, прокуратура Челябинской области внесла апелляционное представление в суд на постановление Центрального районного суда от седьмого октября, которым была изменена мера пресечения бывшему начальнику управления капитального строительства администрации  Челябинска Евгению Пашкову с заключения под стражей на запрет совершения определенных действий.

«В настоящее время обстоятельства, которые ранее принимались во внимание при избрании и продлении меры пресечения, не изменились.
Пашков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, санкция за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Кроме того, он может скрыться от суда и оказать давление на свидетелей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В апелляционном представлении прокурор просит постановление суда отменить и продлить подсудимому срок заключения под стражей на время рассмотрения дела в суде.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», Евгений Пашков проходит по одному уголовному делу с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. Оба обвиняются в махинациях при строительстве школы в Парковом.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, что восьмого октября в Центральном районном суде Челябинска состоялся второй судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы города Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом. Бывший чиновник рассказал, как брал взятки. По показаниям Тефтелева возбуждены два новых уголовных дела.

В суде Тефтелев дал показания против бывшего вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.  Его юристы уже готовят иск о защите чести и достоинства.

Кроме того, экс-глава Челябинске ранее давал показания на действующего мэра города Наталью Котову и ее советника Петра Конарева. Они касались нарушений при проведении конкурса на проектирование строительства набережной реки Миасс, ее строительства и подрядчиков.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Евгений Тефтелев
прокуратура Челябинской области
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