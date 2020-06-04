Проводника-трансвестита, устроившего дебош в магазине Челябинска, уволили с железной дороги

Проводника пассажирских поездов, который появился в магазине крупной торговой сети в женских сапогах и форменном кителе РЖД, уволили с работы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в АО «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖР), проводник был уволен по соглашению сторон.

Напомним, инцидент второго июня. Мужчина в женских сапогах и форме сотрудника РЖД повредил витрины и оскорблял сотрудников. На место были вызваны сотрудники частного охранного предприятия ООО ЧОО «Статус СБ». Один из них ударил трансвестита в голову, отчего тот упал на пол. Уже на суде «необычный» проводник, заявил, что он сорвался, потому что он, якобы, в период режима повышенной готовности из-за коронавируса, остался без денег. В АО «Федеральная пассажирская компания» это опровергли.

Проводник-трансвестит по решению суда приговорен к двум суткам административного ареста. Охраннику ЧОПа, который распустил руки, грозит до семи лет лишения свободы.