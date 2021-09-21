Семью депутата Колесникова могут привлечь по долгам аптеки «Классика»

Арбитражный суд Челябинской области вчера, 20 сентября, удовлетворил ходатайство группы кредиторов, включив в качестве соответчиков по долгам сети аптек «Классика» Олега Колесникова, его супругу Лену и их дочь – Александру. Об этом сообщает сайт юридической фирмы «Интеллект»

Отметим, что с заявлением о привлечении семьи Колесникова к субсидиарной ответственности с требованиями взыскать 936,5 миллиона рублей и арестовать имущество обратился конкурсный кредитор аптеки «Классика». Основанием же для подачи заявления послужило решение ФНС России по Центральному району Челябинска, в котором установлена взаимосвязь «Аптека «Классика» ЧЛ» с аффилированными ей организациями, где конечными выгодоприобретателями являются Олег Колесников, его супруга Лена Колесникова и дочь Александра. Изложенные в решении выводы налоговой инспекции поддержали суды вышестоящих инстанций.



Напомним, еще в прошлом году бизнесмены из 20 регионов РФ, пострадавшие от деятельности сети «Аптека Классика ЧЛ» и «Аптека Классика ЕК», создали «Штаб кредиторов».

Представители из пяти регионов России остались с пакетом долгов от работы с «Классикой» на сумму более 160 миллионов рублей. Всего пострадало порядка 77 организаций из 20 регионов. Сумма ущерба более одного миллиарда рублей.

После продажи сети «Аптека Классика», которая ранее принадлежала депутату Законодательного собрания Лене Колесниковой, в арбитражный суд Челябинской области было подано большое количество исков бывших партнеров компании. Банкротство сети «Аптека Классика» – это не единственный пример неудачного ведения бизнеса Колесниковыми. Ранее депутат Госдумы Олег Колесников расстался с одним из крупнейших в регионе аграрных проектов – продал ГК «Здоровая ферма».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в 2018 году аптечная сеть «Классика» в Челябинске, став банкротом, подозревалась в крупном мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело по заявлению одного из кредиторов. Аптечная сеть с ним не рассчиталась за поставленные медикаменты. В дальнейшем ходе расследования были выявлены новые эпизоды по фактам хищения денежных средств.

«Штаб кредиторов» провел свое предварительное расследование. В его рамках специалистам в области экономической безопасности и противодействия коррупции под наблюдение попали десятки организаций, которые можно назвать аффилированными с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Примечательно, что у многих из них практически одинаковые названия - ООО «Капитал 174», ООО «Капитал 274», ООО «Капитал 21».

Есть в этой схеме и другие компании - ООО «Квадрат», ООО «Резерв», ООО «Аврора». Причем все они были зарегистрированы по тому же адресу, что и банкроты ООО «Аптека Классика» ЕК и ООО «Аптека «Классика» ЧЛ. Фиктивные, по мнению центра партнерства «ПРОДОЛГ.РФ, кредиторы стали активно брать кредиты для аптек.

Добавим, недавно Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество семьи Олега Колесникова.

Арест наложен как обеспечительная мера в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО «Профессиональные технологии строительства» («ПрофТехСтрой») лиц на сумму порядка 414 миллиона рублей. Арестовано движимое и недвижимое имущество Олега Колесникова, Лены Колесниковой, Андрея Бовшика, Рустама Каримова, Игоря Копылова и Рашида Малахова на сумму заявленных требований. Заявление об аресте было подано конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве ООО «ПрофТехСтрой» – должника ГК «Здоровая ферма», которая принадлежит банку непрофильных активов «Траст».