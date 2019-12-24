Тефтелев может встретить Новый год дома с бокалом игристого

Сегодня, 24 декабря, в Челябинский областной суд поступили материалы от адвокатов бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства Евгения Пашкова, обвиняемых в получении взяток. Защитники просят изменить своим подзащитным меру пресечения и отпустить их из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде.

Эту информацию подтвердила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

«Материалы от адвокатов поступили. Они зарегистрированы в установленном порядка. Дата заседания пока не назначена», - сказала Наталья Прохорова.

Если судебное заседание состоится в этом году, то, вполне возможно, что экс-чиновники Новый год встретят в своих семьях.

Евгений Тефтелев был задержан 11 декабря 2019 года в Магнитогорске. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). На следующий день суд избрал в отношении экс-главы Челябинска меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 году.

Также в СИЗО отправился и бывший подчиненный Тефтелева Евгений Пашков (бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска), который также проходит по этому уголовному делу.

Свидетелем по этому уголовному делу проходит депутат Сергей Селещук, дававший взятку Евгению Тефтелеву. Он освобожден от должности руководителя комиссии по бюджету Челябинской городской думы исключен из «Единой России».