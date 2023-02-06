В Челябинске рабочего затянуло в аппарат для измельчения древесины

В Челябинске на фабрике «Краснодеревщик» погиб рабочий. Его затянуло в аппарат для измельчения древесины.

Сегодня, шестого февраля, в ЕДДС-112 поступил вызов с улицы Механической - сотрудники полиции обратились за помощью в извлечении тела мужчины из данного аппарата, сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.

По словам работников фабрики, 40-летний рабочий хотел выяснить причину неполадок в работе аппарата, и его затянуло в машину. Спасатели челябинской городской службы спасения прибыли на место и извлекли тело погибшего, разобрав часть конструкции. Обстоятельства случившегося выясняются.