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В Челябинске в отношении перевозчика, у которого вспыхнула маршрутка с людьми, возбуждены дела

По требованию прокуратуры полиция Челябинска провела внеплановую проверку перевозчика «Кумир-Автолайн 2». Поводом стало возгорание их маршрутки в центре города. В момент ЧП в салоне находились пассажиры. Из-за пожара также пострадали три автомобиля.

По факту возгорания пятого декабря 2020 года в центре Челябинска маршрутного транспортного средства прокуратурой города организовано проведение органом контроля внеплановой выездной проверки юридического лица.

Напомним, в субботу, пятого декабря, ПАЗ двигался по маршруту №22 «ул. А. Шмакова – Училище ЧКПЗ». Автобус воспламенился в центре Челябинска на проспекте Ленина напротив дома №61. Внутри находились три пассажира и водитель – они успели эвакуироваться.

Так как водитель остановил горевший ПАЗ возле парковки, от огня, по предварительным данным ГУ МЧС региона, пострадали еще три автомобиля.

Установлено, что перевозчиком является ООО «Кумир-Автолайн 2».

В связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью горожан прокуратурой начальнику УМВД России по городу Челябинску Сергею Миронову было направлено требование об организации проведения внеплановой проверки.

«По результатам проверки ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску вскрыты нарушения основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части первой и части второй статьи 12.31 КоАП Российской Федерации – «Нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Перевозчику грозит штраф в размере свыше 100 тысяч рублей.

По факту еще одного возгорания маршрутного такси, которое произошло восьмого декабря также в центре Челябинска на проспекте Ленина, 71, сотрудниками ГУ МЧС России по Челябинской области проводится доследственная проверка.