В Москве педофил из Магнитогорска четыре дня измывался над подростком
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Полицейские Москвы задержали насильника, который четыре дня удерживал 13-летную школьницу в квартире, где измывался над ней и насиловал. Педофил задержан.
В Москве 32-летний педофил запер незнакомую девочку в квартире на 1-й Новокузьминской улице. Когда девочка попросила ее отпустить, злоумышленник накинулся на нее с кулаками, а затем несколько раз изнасиловал. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
Домой школьница вернулась только через четыре дня, каким –то чудом сумев выбраться из квартиры.
Полицейскими насильники был задержан. Педофилом оказался ранее судимый за разбой уроженец Магнитогорска.
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