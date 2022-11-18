18.11.2022
В Трехгорном заводчанин пострадал от «сотрудника спецслужб»
18.11.2022
В Челябинске меняют маршруты движения пятый и седьмой трамваи
18.11.2022
«Вы многое можете…» - московский критик о театре Златоуста
18.11.2022
«Зигальга» 18 ноября отмечает третий день рождения
17.11.2022
НМУ продлены в пяти городах Челябинской области, отмечены случаи превышения ПДК вредных веществ
17.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 ноября (18+)
В Трехгорном заводчанин пострадал от «сотрудника спецслужб»
Мошенник предложил оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет»
15.11.2022
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
07.11.2022
Профессионального футболиста из Верхнего Уфалея «развели» на деньги
31.10.2022
ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных Минцифры
27.10.2022
Уснувший в ожидании «девочки по вызову» магнитогорец стал жертвой вымогателей
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022