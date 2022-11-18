В Трехгорном заводчанин пострадал от «сотрудника спецслужб»

В Трехгорном (Челябинская область) заводчанин попался на уловки мошенников, использовавших схему «звонок от сотрудника ФСБ». Ущерб составил 1 200 000 рублей.

Житель Трехгорного рассказал полицейским, что по телефону мужчина, представившийся старшим оперуполномоченным ФСБ, сообщил, что от его имени был осуществлен перевод денег на территорию другого государства в размере 100 000 рублей и оформлена онлайн-заявка на кредит.

«Потерпевший сказал ему, что никаких переводов не делал, заявку на кредит не оформлял. Собеседник разъяснил, что тогда нужно обезопасить свои сбережения и самому оформить кредит в банке, а затем перевести все денежные средства на так называемый безопасный счет», - рассказали в региональном полицейском главке.

Следуя инструкциям, заводчанин оформил займ на один миллион двести тысяч рублей. Обналичив деньги, он перечислил их через банкомат на указанные счета.

Кредитные обязательства спустя несколько дней у потерпевшего так не ликвидировались, хотя было обещано обратное. Тогда мужчина обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции предостерегают граждан: необходимо быть предельно бдительными при общении по телефону и в сети Интернет.

Работники банков и сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят клиентам по вопросам сохранности их сбережений - запомните это и расскажите своим близким!

Единственно верное решение в такой ситуации - положить трубку и, если все же есть сомнения, проследовать в ближайший офис банка или позвонить на его горячую линию, номер которой обычно указан на карте.